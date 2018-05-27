〈台北都會〉雙北1280定期票 誤扣款477件

2018-05-27

〔記者黃建豪、賴筱桐／綜合報導〕雙北市一二八○交通定期票上路一個多月，不僅因公車刷卡機異常，雙北市發生至少四七七起誤扣款狀況，台北市及新北市交通局與業者尚在檢討；近來還發生民眾才辦卡四天，因票卡異常，盼退回剩餘天數，遭台北捷運公司拒絕，使用四天就損失五百多元，讓民眾不滿荷包受損。北捷回應，只是依規定辦理。

聯營公車補償百元禮券 新北也有二、三件

籌備兩年的定期票，從四月十六日上路後，不僅只限於悠遊卡使用，還疑因公車讀卡機未更新等問題，發生民眾在購買定期票後，理應公車、捷運吃到飽，仍在搭公車時被扣款的狀況；包含東南、三重、欣欣、大都會、中興、指南、新店等多家客運路線都曾出包，截至五月十日已達四七七件，北市聯營公車業者目前是以給予一百元禮券的方式補償，交通局表示正持續改進。

新北市交通局科長林碧芬也指出，定期票剛上路時，曾接獲民眾反映票卡異常問題，約兩、三件而已；後來類似情形統一轉給北捷公司處理，經測試，多數為公車刷卡機異常，不是定期票系統出問題，若查出為讀卡機疏失，將由公車業者補償民眾一百元禮券，並退還多扣款的金額。

有民眾使用四天就異常 不甘損失五百多元

此外，若民眾碰上異常狀況要辦理退票，一旦曾使用過，第一天就會扣除一八○元、第二天起每天扣一三○元，最後再扣廿元手續費，超過第十天才辦理退票，就會拿不到退款。

就有民眾投訴，四月廿一日買定期票後，廿四日發生無法感應的狀況，站務人員持燈光照卡後，稱因悠遊卡面有約○．三公分的裂痕，屬於人為損壞才造成無法感應，要他簽名後送悠遊卡公司，最後回覆卻是「捷運公司系統欄位有問題，無法處理這種狀況，只能辦退費」，僅退費七一○元。

票卡毀損無法用 北捷依退費比例辦法處理

北捷回應，卡片毀損造成無法感應的情況，在一二八○定期票「常見問題」第六項的票卡異常狀況中已有說明，碰到這類狀況，依照已使用天數的退費比例辦法處理。

北捷人員表示，票卡毀損時，就算後送給悠遊卡公司，也很難說到底是人為還是自然毀損；且定期票是綁定悠遊卡，一旦原票卡毀損就無法使用，這種時候只能退錢，讓民眾再買一張卡重新辦。

台北市主任消保官何修蘭指出，這種狀況很難說誰對誰錯，台鐵有類似規範，雖然民眾購票後，就算是同意締約條款，但還是能以個案談判，民眾若對條款不滿意，可提出消費爭議申訴，爭取北捷依個案處理。