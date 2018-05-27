〈台北都會〉三重「6千歲」婚紗秀 阿公阿嬤走紅毯圓夢

2018-05-27

〔記者葉冠妤／新北報導〕老了也要放閃！為填補許多阿公阿嬤未曾穿婚紗走紅毯的缺憾，三重區光田里長吳勝文昨天在興華公園舉辦圓夢婚紗秀，總歲數超過六千歲的八十名阿公阿嬤身穿禮服，牽著老伴的手走紅毯，畫面溫馨感人。

93歲陳蘇蘭 4代同堂10多人到場

四十對「新人」裡，有一組人馬陣仗最大，九十三歲的陳蘇蘭，育有二男一女，孫輩七人，曾孫十一人，為讓喪偶的陳蘇蘭一圓紅毯夢，兩個七十多歲的兒子特地報名婚紗秀，全家出動陪她走紅毯，第四代的曾孫還負責撒花瓣，四代同堂十多人共同見證曾祖母及祖父母的婚禮。

六十七歲的巫姓阿嬤，先生在世時嚷著要帶她再次拍婚紗，只可惜未能成行，子女都在國外的她，如今獨居三重，里長知道後商請友人在昨天陪著巫老太太走紅毯，巫阿嬤高興地說「很開心可以像年輕人一樣穿漂亮的婚紗走紅毯」。

81歲老伴坐輪椅 82歲阿公推進場

八十二歲的陳鈿鍇與八十一歲的林麗華，結婚超過五十年，陳阿公說，年輕時在外打拚工作，都是妻子在家獨力照顧小孩，後來妻子身體不適坐輪椅，都由陳阿公照顧、不假他人，也正因為一路走來，夫妻倆更加珍重彼此。陳阿公昨推著坐輪椅的林阿嬤進場，林阿嬤嬌羞地說：「就好像回到新婚那一天！」

吳勝文表示，這場「阿公阿嬤圓夢婚紗秀」由弘道老人福利基金會免費提供婚紗，還有三重穀保家商時尚造型科師生替阿公阿嬤梳化做造型，在經歷人生歷練後，老人家們重溫當「新人」的喜悅，讓不少阿公阿嬤喜極而泣。