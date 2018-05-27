〈北部〉停辦喊卡 興中國中今年仍招生

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府傳出明年7月停辦五結鄉興中國中，招致反彈聲浪，地方人士成立「搶救興中國中自救會」，並召開座談與縣府協商，教育處承諾今年學校國一新生照常招生，校長遴選也會如期舉行。
自救會前天下午在二結穀倉稻農文化館召開搶救興中國中座談，自救會提出4點訴求：未與地方達成共識前暫緩興中國中停辦、校長遴選如期舉辦、新生入學照常辦理及學校經費預算依法編列、公開評估過程與會議紀錄。
縣府教育處昨天回應，今年興中國中新生入學、校長遴選作業均照常舉辦，其他後續問題，將聽取地方意見持續溝通。
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〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府傳出明年7月停辦五結鄉興中國中，招致反彈聲浪，地方人士成立「搶救興中國中自救會」，並召開座談與縣府協商，教育處承諾今年學校國一新生照常招生，校長遴選也會如期舉行。
自救會前天下午在二結穀倉稻農文化館召開搶救興中國中座談，自救會提出4點訴求：未與地方達成共識前暫緩興中國中停辦、校長遴選如期舉辦、新生入學照常辦理及學校經費預算依法編列、公開評估過程與會議紀錄。
縣府教育處昨天回應，今年興中國中新生入學、校長遴選作業均照常舉辦，其他後續問題，將聽取地方意見持續溝通。