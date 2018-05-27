〈北部〉天祥4獼猴狂追 女滾落30階梯受傷

2018-05-27

〔記者王峻祺／花蓮報導〕天祥獼猴又撒野！太魯閣國家公園天祥遊憩區有隻公猴，常蹲在公園扶手「討人餵食」，近年變本加厲「搶食」遊客手中食物，相當兇悍。美籍男子格雷戈里前日攜女友同遊文天祥公園，竟遭二大、二小共四隻獼猴家族發狂追趕，嚇得張姓女友滾下卅階梯，全身多處挫傷，所幸送醫後無礙。

警方表示，格雷戈里與張姓女友前日下午到文天祥公園遊玩，居高臨下一覽天祥盆地美景，見一旁四隻猴群安靜坐在樹下不以為意，遂拿出相機拍照合影，不料帶頭公猴突然面露兇相、齜牙裂嘴，頻頻發出吱吱叫聲，二人一見情勢不妙拔腿狂奔。

四隻獼猴一見兩人奔跑，竟發狂似地猛追，格雷戈里從右方階梯跑下驚臉逃脫，張女在往另側階梯奔逃時，慌張下重心不穩摔倒，連滾卅餘階重摔至馬路上才停下。

警方指出，猴群後來被遊客制止，未再追趕二人，格雷戈里趕緊探望女友傷勢，並向太管處天祥管理站求助，警方獲報趕往現場，發現張女手臂、手肘、膝蓋、大腿、腳趾皆有擦挫傷流血，兩腳踝更側翻扭傷腫脹，緊急送醫後所幸無礙。

新城警分局天祥派出所長葛厚遠指出，天祥公園入口處欄杆掛有「在戶外飲食或食物外帶請遠離獼猴」告示牌，張女登上公園時並未看到，當時她與男友背包確有放置食物，但究竟為何引起猴群發狂，原因仍待查證。

他說，猴群追人事件是近年第一起意外事故，以往天祥地區人猴相安無事，只有零星幾件猴王在超商附近搶奪遊客食物事件，懷疑可能是落單遊客進入猴群地盤才會觸怒猴王，未來將加強巡邏，並呼籲遊客注意猴群出沒，千萬不要逗弄挑釁。