〈北部〉重返布農佳心舊社 81家屋遺構現蹤

2018-05-27

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣卓溪鄉拉庫拉庫溪流域，百年前曾是東部布農族人狩獵游耕的祖居地，四百餘平方公里內，共有十二個社，日治時期族人被迫遷至海岸山脈西側後，舊社頹圮，在中央研究院歷史語言研究所歷經一年調查、地毯式搜索佳心舊社區域後，終於找到八十一處家屋及工寮遺構，將重現布農族人昔日山居生活地景。

中研院歷時1年搜索百公頃

花蓮縣文化局向文化部爭取三千二百萬元經費，辦理「再造歷史現場專案計畫—拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫」三年期計畫，以布農族人為主體，加入人類學、考古學、建築學等專業領域學者，進行流域內舊社群系統性調查與佳心舊社地景修復工作。

中研院史語所團隊接下「拉庫拉庫溪流域布農族佳心舊社調查研究暨GIS故事地圖建置計畫」後，偕同卓溪鄉布農族後裔進行拉庫拉庫溪流域下游的佳心舊社區域系統性調查，以徒步方式、地毯式搜索廣達百公頃的佳心舊社區域。

研究團隊經一年調查，分別以GPS標定位置，輔以影像、文字記錄布農族先人建立的石砌遺構，共記錄八十一處家屋及工寮遺構、十九處工作平台及六百五十八筆耕地遺構叢集等，證明這片山林遺跡過去確為布農族人的生活場域。

花蓮文化局肯定調查成果

花蓮縣文化局長陳淑美說，無論是區域系統調查、空載光達技術的引用，在國內考古學研究中，都是相當新穎、且具突破性的作法，計畫成果除推進考古科學對於舊社研究的進程，也清晰呈現百年前佳心舊社的聚落空間分布及土地利用智慧。

她說，歷經團隊研究發現，未來包括傳統家屋、小米耕地、部落道路等，也都希望能繼續重現世人眼前，闢建一條協同當代布農族人認識舊社、心靈貼近祖居地的路徑。

拉庫拉庫溪流域百年前曾有大分、馬西桑、太魯納斯等十二個社，一九三四年至一九三六年間，布農族人被迫遷移海岸山脈西側，造成舊社群落逐漸荒蕪，隱沒在山林樹海間，佳心舊社族人也遷居卓溪鄉卓清村，由於時間久遠仍存留家屋記憶的耆老不多，僅能搭配考古學調查，找回百年前布農族人的山居生活地景及生存智慧。