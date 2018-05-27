〈北部〉芎林國小百歲老樟病 樹醫將義診

2018-05-27

福田基金會 決定免費診治

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕福田樹木保育基金會公布今年「搶救老樹大作戰」計畫老樹名單，新竹縣芎林國小的百歲老樟樹獲選，將接受免費診治；校長孟繁明說，這株被記錄在芎林鄉志的老樟樹，主幹分岔處腐朽中空，希望樹醫診治後能更加茁壯。

「老樹爺爺，您要趕快恢復健康！」芎林國小校友、鄉民代表鄭昱芸說，這棵老樟樹是歷屆校友的共同記憶，又綠又高大，還曾有貓頭鷹家族和五色鳥棲息，可說是校園內的生態地標，學生們都喜歡在樹下玩。

樹洞開口 可塞下3個籃球

寒假校方發現樹幹中空深達一百七十公分，主幹分岔的樹洞開口處甚至可塞下三個籃球，驚覺老樟樹健康亮起紅燈。

福田樹木保育基金會受理校方申請後調查，發現約四層樓高、樹圍二百七十公分的百歲老樟樹，除了主幹腐朽中空，有些樹皮表面長出靈芝、菇等蕈類，也有部分樹枝乾枯、落葉，但生命力還算旺盛，所以列入「搶救老樹大作戰」計畫名單，近期就會請樹醫清除老樟樹樹身、樹皮上的腐朽部分和乾枯樹枝，再豎支架協助支撐樹身，以防傾倒。

迎新送舊 伴無數學童成長

孟繁明說，每年開學時都會在老樟樹下舉行開學典禮，並邀請退休教職員一起參加，在樹下閱讀故事書給剛入學的一年級新生聽，畢業紀念冊中的學生和教職員合照也都會將老樟樹的身影納入。

孟繁明說，十年前曾有五色鳥在樹上築巢，當時學生根據這個場景創作了五色鳥繪本並參加比賽得獎。這株老樟樹已經是校園生活不可或缺的一部分，全校師生與所有關心的校友都希望老樟樹能永保健康。