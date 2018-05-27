〈北部〉開光點睛 三義雲火龍節起跑

2018-05-27

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉雲火龍節，昨天在三義鄉五穀宮舉行神龍開光點睛儀式，宣告活動正式開跑，即日起至六月十日，有各項客家藝文展演，並結合神農大帝遶境，祈求年年風調雨順、五穀豐登、護佑地方。

筊擇聖田 來年編製草龍

長達十八米的雲火龍開光點睛儀式，在三義五穀宮依循古禮進行，在法師上奏表章後、取雞冠血後，在神農大帝神尊前，由三義鄉長徐文達以朱砂筆按龍首、龍身、龍尾為稻草編織而成的雲火龍開光，賦予雲火龍神格，祈求祥龍瑞氣為民消災解厄，並透過「筊擇聖田」，遴選出聖田，做為來年雲火龍製作時使用。

徐文達指出，稻米是客家人主食，鄉內也有不少民眾栽種稻米，稻稈與稻草隨處可見，昔日鄉親每於農閒時節，用稻草、稻稈、稻草繩及竹片編製成草龍舞弄；因龍在華人文化屬於有崇高地位，被視為神獸，所以早年民眾見草龍遊走，會捻香插上龍身，祈福保平安，香氤使得草龍如騰雲躍火，「雲火龍」因而得名，也為地方特殊民俗。

裝飾樸實 傳承客家精神

徐文達說，雲火龍因採用稻草、稻稈製成，無過度裝飾，不若其他錦布製成的神龍亮麗，但也象徵客家人樸實精神，因此，公所藉由舉辦雲火龍節，傳承客家先民傳統民俗及精神。

攝影比賽 捕捉感動時刻

公所表示，因三義為國際慢城，公所今年也將於六月二日將辦理「悠遊慢城三義體現一日遊」，期盼融合三義鄉國際慢城元素，由在地導覽員帶領遊客體驗節慶活動，體驗在地文化，以深度體驗三義鄉之美。

另外，鄉公所於活動期間舉辦有「雲火龍攝影比賽」，也歡迎民眾一起來捕捉雲火龍的美麗躍動，呈現、記錄下雲火龍節中的各個感動時刻。