〈北部〉防危駕、改裝車擾人 桃園加強聯合稽查

2018-05-27

〔記者周敏鴻／桃園報導〕加強取締危險駕車、改裝噪音車上路，桃園市政府警察局規劃在台十五線道、台六十一線道，進行縮減路肩寬度等交通工程改善措施，避免車輛集結並加強聯合稽查、增設天羅地網監視錄影系統及固定式測速自動照相設備。

台15、61線道 增測速設備等

警方說，由於沿海地區入夜後人車較少，民眾駕車速度常會不自主加快，尤其台十五線道、台六十一線道路又寬又直，加上路肩路幅較大，將先進行「增設車道、縮減路肩寬度、繪設近障礙物線與廿四小時禁止停車標線（誌）」等預防性交通工程改善措施，以遏止危險駕車及改裝噪音車上路等違規行為。

警方表示，另將在台十五線道、台六十一線道交叉路口，增設兩組「天羅地網」監視錄影系統，共有七支攝影鏡頭可以蒐證，強化證據能力避免取締過程發生爭議。

警方：路寬又直 駕駛常超速

而楊梅區台六十一線道南下方向平面道路、大園區國際路二段與中央路口、蘆竹區台十五線道南下方向，另將增設三處固定式測速自動照相設備 ，以減少危險駕車行為。

另外，針對改裝噪音車上路問題，警方已配合環保局與桃園、中壢監理站展開聯合稽查，從一月至今，已舉發不當改裝車輛設備違規共一百八十七件，而員警協助蒐證、通報疑似改裝噪音車輛總計有四千六百餘件，後續將由環保機關召回車輛檢驗。