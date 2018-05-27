〈北部〉虎頭山6步道 明年底全部完工

2018-05-27

橫跨桃園、龜山 打造友善步行環境

〔記者謝武雄／桃園報導〕虎頭山風景特定區橫跨桃園、龜山兩區，面積廣達七二○公頃，為打造友善步行環境，市府規劃興建六大步道；對此，市議員蘇家明質詢時關注步道進度，他說公園以階梯為主對老年人相當不便，步道應改善此狀況；市長鄭文燦表示，目前已完成全齡友善步道部分路段，年底前可完成三步道，明年底六步道全部完工。

議員：應兼具景觀特色及齊全公設

蘇家明說，虎頭山是桃園市最大的都會生態公園，單單公園面積就有十五公頃，營建署於二○一四年底核定為縣市級風景特定區，涵蓋虎頭山公園、龜山區楓樹坑兩大休憩系統，未來既然要興建休閒健康步道，就要兼具自然景觀特色及公共設施，旅遊服務中心、停車場、淋浴室、置物間、廁所等公共設施都要齊全，讓民眾在虎頭山漫步、騎自行車時，享受便利服務。

觀旅局：規劃三大系統 均納入公設

觀光旅遊局長楊勝評表示，虎頭山風景特定區步道經費大多是爭取交通部觀光局預算，地方負擔三分之一經費，目前規劃三大系統、六條步道，所有公共設施也都納入其中，打造成友善步行環境。所謂三大系統是指前山（公園內）系統、 後山（公園外）系統、桃十一線道路系統；前山系統的「全齡友善步道」，其中虎頭山公園段已完成、公園至忠烈祠段預計八月完工，「環狀步道」為現有步道，年底前完成指標系統汰換及導覽摺頁更換。

後山系統則以環山步道為主，後山步道網絡密布，仍有多處高低落差較大，不易通行節點問題，此計畫就是要將整個環山步道打通，另於「三聖宮」通往「長壽路一六四巷」步道規劃設置溪溝跨橋，突破步道節點障礙，這部分將於明年完工。

桃十一線道路系統，主要是讓遊客能從「桃林鐵路」經由各步道系統進入虎頭山風景特定區各休憩景點及後山環山步道系統，其中桃十一稜線步道第一期已於去年十月開工、預定八月完工，明年將向中央爭取第二期工程經費，而三元步道（由三元街連接至桃十一稜線步道環保公園）、水汴頭步道（由萬坪公園連接至桃十一稜線步道水汴頭平台），兩步道都已於一月完成委託規劃設計，預定十一月開工、明年八月即可完工。