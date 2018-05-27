〈中部〉搶修管線 3萬戶停水、減壓至下午4點半

2018-05-27

含西區、北區、西屯區及北屯區

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市緊急停水公告！二十六日大雅區中清路四段與學府路口台水公司800mm管線破裂漏水，為避免漏水持續擴大影響路基，水公司於二十七日凌晨零時三十分起至下午四點三十分進行十六小時搶修開挖，停水及降壓影響範圍包括西區、北區、西屯區及北屯區等，預計約三萬用戶用水受影響，自來水公司備有四部水車巡迴停水區域送水，並已設置五處臨時取水點，籲請用戶事先儲水備用。

水公司設置臨時取水位置，包括西屯區中清西二街大福公園、西屯區中清西二街四十五巷三十六弄二號、西屯區中清路二段一八九巷大福停車場、西屯區華美西街二段四八五巷口、西屯區太原路與大有三街交叉路口大有公園，並將視需要機動增設。

停水區域：一、台灣大道二段／三段以東、環中路一段／二段以南、松竹路三段／敦化路一段／中清路一段／二段以西、忠明路以北。

二、西屯區：西安里、西墩里（部分）、潮洋里（部分）、惠來里（部分）、上石里、逢甲里、鵬程里、何安里、何厝里、大河里、大石里、大福里、何德里、何源里、西平里、至善里、上安里、上德里、逢福里、何明里、何福里、大鵬里、港尾里（部分）、廣福里（部分）、何仁里。

三、西區：忠誠里（部分）。

四、北區：立人里、長青里、明德里、明新里。

五、北屯區：后庄里（部分）、同榮里（部分）、新平里、水湳里（部分）、仁愛里（部分）。

水壓降低區域︰一、 西屯區：惠來里（部分）、潮洋里（部分）。二、北屯區：同榮里（部分）、仁美里（部分）、四民里、仁和里、后庄里（部分）、大德里、陳平里、忠平里、水湳里（部分）、仁愛里 （部分）、平陽里、平和里、平福里、平心里、平順里、松竹里、松和里、松安里、松茂里、松強里。

停水與降壓地點，可上台灣自來水公司官網（ https://wateroff.water.gov.tw ）查詢。