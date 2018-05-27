〈中部〉紅綠燈成裝飾品 裝了4個月沒來電

2018-05-27

位霧峰福新橋東側路口 5盞紅綠燈

〔記者黃鐘山、陳鳳麗／綜合報導〕霧峰區福新路福新橋東側路口缺乏紅綠燈，經常發生交通事故，市議員張芬郁爭取，市府交通局今年一月十八日設置五盞紅綠燈，並向台電公司申請用電，但台電至今仍未通電，紅綠燈不亮，無法發揮作用，張芬郁痛批，究竟還要發生多少車禍，台電才願意供電？

市府交通局表示，福新橋東側路口送電由台電南投區營業處管轄，交通局裝設紅綠燈後，已向台電申請用電，但台電派工有一定程序，市府將要求台電加速施工進度。

台電：已取得挖路許可 29日會供電

台電南投區營運處處長蔡欽堂說，已跟張芬郁溝通說明，因須台中市府核准挖路才能施工，本月十七日才獲市府核准挖路，該區處已訂廿八日挖路，廿九日進行電氣施工，當天就會完工，紅綠燈就會有電了。

張芬郁說，福新路是霧峰西側區域與亞洲大學師生往來的重要道路，交通量十分龐大。福新橋西側在興建橋樑時，即一併共構設置紅綠燈，東側因沒有設紅綠燈，駕駛人行經往往加速通過，多年來大小車禍不斷。

她從一○四年起，連續三年向交通局爭取福新橋東側裝設紅綠燈，交通局長王義川去年九月前往會勘後允諾施工，今年一月十八日設置完成，並立即向台電申請用電。但現在已經是五月底了，台電卻還沒有送電。