〈中部〉台中區監理所 規劃7月開放行動支付

2018-05-27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕行動支付是世界潮流，台中區監理所正規劃七月開放民眾使用行動支付繳費，目前正在佈建硬軟體設施，若如期完成，民眾到各監理所站支付各項規費，就不必帶現金繳納。

目前民眾到台中區監理所繳納規費，不是用現金就是使用信用卡，很多民眾不喜歡用信用卡，因此必須帶著錢包，臨櫃進行繳費，對現今很多國家都使用行動支付而言，顯然落伍。

交通部公路總局今年三月開始，先從台北市各監理所站實施，七月擴及全國。

台中區監理所表示，規劃七月開放民眾使用行動支付繳費，目前正在佈建軟硬體設施，若如期完成，民眾到各監理所站支付各項規費，就不必帶現金繳納。

監理所說，民眾到監理單位多半是進行車牌過戶、變更、驗車、領牌，必須繳交牌照費、行照費、登記費、駕照費等，民眾可使用現金或信用卡，七月則可用行動支付。

限臨櫃才能使用

不過，行動支付限到中部各監理所站臨櫃才能使用，台中區監理所表示，過去牌照費、行照費等規費，本來就必須臨櫃繳，如今多了一項繳費方式，只是仍無法至便利超商繳交。

以燃料費而言，過去民眾可直接到超商或打電話用信用卡繳交，雖已可使用行動支付，但必須到監理所站，民眾若沒事，不可能跑到監理所繳費，會直接在住家附近的超商繳費。

此外，直轄市的交通罰款，公路總局已交給直轄市政府處理，因此罰款用行動支付，不包含六都。

對於這項便民措施，林姓市民表示早就應該如此，但仍限制必須臨櫃，他認為還是不夠先進，應研發手機繳費APP，規費可用手機繳納，包括交通罰單，讓民眾不必出門就可繳費。黃姓市民也大表支持，認為只要帶手機就可繳規費，真是超級方便。

今年不用手續費

台中區監理所表示，只要手機Google pay及Samsung Pay同意，七月就可使用行動支付繳費，而且今年不用手續費，明年則視廠商意願。