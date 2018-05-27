〈中部〉草屯親子烹飪賽 祖孫父子婆媳全都來

2018-05-27

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮昨日菜香四溢！在同德家商有一場親子烹飪比賽，母女、婆媳、甥舅、嬸姪組合，而阿嬤和孫子組合最溫馨，祖孫感情好，羨煞不少人。另外在中山里活動中心則有粽葉飄香活動，志工們合包粽子煮熟後分送給里民，讓大家一起吃粽子話家常。

南投縣小太陽旭升關懷協會，昨天在同德家商舉辦母親月親子烹飪比賽，共有十一組報合，參賽者除母女、父子、婆媳外，其他的多為「親人組合」，像有舅舅帶著外甥，有嬸嬸和姪女，最特別的是從中寮鄉來的祖孫檔，阿嬤張廖久枝和她的孫子張嘉閔組隊來參加。

昨日參賽的隊伍做的多是拿手的家常菜，小太陽旭升關懷協會理事長莊惠惠說，食材和餐具都由參賽者自備，也未限制份量，因此有的超大盤，有的則小巧可愛，但不管如何，比賽是希望親人間在烹煮過程中凝聚情感，也藉此廚藝傳承。

前三名的料理分別是麻油松阪豬、客家小炒、奶油義大利麵，擔任評審的同德家商餐飲科老師王俊宜表示，參賽料理在口感、火候、衛生都具水準，但仍有進步的空間，像麻油松阪豬就可在起鍋前再加入麻油，會讓麻油的香味更濃郁，且麻油溫度太高會變質，最好是先用耐高溫的食用油來高溫爆炒薑等佐料。

另外，草屯鎮中山里在活動中心廣場也有粽葉飄香活動，由里長賴怡伶號召里內志工包粽子，而在等待蒸熟過程中，里民則展現平常學唱歌和舞蹈的才藝，氣溫高，現場也熱情滾滾。