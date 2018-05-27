〈中部〉灌溉溝引水淹祖墳 子孫憂成「蔭屍」

2018-05-27

〔記者陳冠備／埔鹽報導〕真的是爽到您，艱苦到咱祖先！彰化縣埔鹽鄉第七公墓旁有一條半米寬的灌溉水路，每當灌水期時，溝渠經常無法順利排水，暴漲流向公墓內地勢較低窪的墳塚，造成「住家淹大水」，尤其近三、四年積水不退狀況越來越嚴重，子孫們憂心祖先屍體會變「蔭屍」，盼請相關單位救救先人。

逢灌水期 地勢低窪墳墓即淹水

埔鹽鄉大簾埤圳支線沿光明路通過第七公墓，提供當地瓦瑤村農田灌溉用水，但村民發現，近年來每當灌溉期引水量增加，溝渠就跟著暴漲，有時排水還會淹到公墓裡面來，質疑周邊溝渠排水不良，急得像地方代表陳情，埔鹽鄉代會主席許文萍昨日陪同埔鹽鄉公所民政課等人員前往會勘。

村民施惟斌說，第七公墓遇到大雨或是灌溉期間，偶而會有積水現象，但是最近三、四年積水不退狀況越來越嚴重，由於祖先就葬在低窪處，每次淹水就要趕快去排水，不然擔心祖先半夜託夢，若變蔭屍就來不及了。

埔鹽所會勘查 雜草阻擋致溢流

許文萍指出，經勘查發現第七公墓西側多已遷葬，因乏人管理雜草叢生，灌溉水道也被大片雜草阻擋，恐是造成水流淤塞主因，以促請相關單位解決。

公所：將請重型機具進行清除

埔鹽鄉公所民政課公墓承辦員郭正甫表示，第七公墓尚未禁葬，因屬傳統公墓無法正確統計安葬門數，目前估計仍有一百門以上，經查公墓西側水路上方長有大片雜草，恐有異物掉落阻擋水流，將呈報上級請重型機具進行清除，還給先人舒適的家。

民俗專家：公墓積水不會變蔭屍

民俗專家蒲慶峰表示，公墓積水狀況不會產生蔭屍，只是祖先棺木會潮濕，若先民骨頭受潮，對子孫恐造成骨頭酸痛、鼻道過敏疾病，亦有損財可能，若無法處理排水問題，該處也不宜土葬。