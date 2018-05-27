〈中部〉鹿港慶端陽 「龍王祭」揭開序幕

2018-05-27

開光點睛 龍舟下水舉行祭江典禮

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「鹿港慶端陽」系列活動，昨天由「龍王祭」揭開序幕，為龍舟開光點睛後，出動吊車把龍舟吊到福鹿溪，隨即舉行祭江典禮。另外，今年文化局也提報「龍王祭」為無形文化資產，讓「龍王祭」不只是民俗活動，提升層級為台灣珍貴的文化資產！

文化局提報「龍王祭」列無形文化資產

彰化縣文化局長陳文彬表示，未來將進入彰化縣文資審議大會，一旦通過的話，就會編列經費進行記錄與調查，讓「龍王祭」不只是鹿港慶端陽的傳統民俗，進入文化資產保存的行列。

陳文彬指出，鹿港文化資產不只是硬體的古蹟文物，無形的文化資產也非常豐富，除了已列入的魯班公宴以外，龍王祭、中元放水燈、普度歌，神明暗訪都是非常珍貴的文化資產，未來將會逐步把鹿港重要的民俗，提報為無形文化資產，讓民俗活動透過紀錄調查，能夠保留與傳承，成為文化的一部分。

「鹿港龍王祭」是鹿港划龍舟的民俗儀式，在龍舟下水之前，先到鹿港龍山寺恭請「龍王尊神」，再到鹿港天后宮恭請「水仙尊王」到福鹿溪坐鎮，為龍舟開光點睛之後，再出動吊車把龍舟吊到福鹿溪，隨即舉行祭江典禮，為「鹿港慶端陽」系列活動揭開序幕。

魏明谷：今年重新舉辦隔岸拔河

彰化縣長魏明谷表示，鹿港慶端陽不只是鹿港的大事，也是台灣的大事，先是龍舟賽移回福鹿溪舉辦，接著改為夜間登場，今年更是擴大辦理，重新辦理「隔岸拔河」，廣受好評的點燈範圍也擴大，從台七十六線平面道路進入到鹿港段，沿路就可以看到燈光迎賓，讓鹿港小鎮「越晚越美麗」！