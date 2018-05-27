〈中部〉曾文水庫水枯魚現 20台斤大頭鰱上鉤

2018-05-27

〔記者曾迺強／大埔報導〕水情拉警報，曾文水庫蓄水率只剩五．三％，庫區上游一片乾涸，庫區下游水位降至一百八十六公尺，因到達低水位，魚群不易躲藏，釣客在大埔鄉公所營運的釣魚平台垂釣，漁獲不錯，成了枯水期間的小確幸。

釣具業者李文科說，曾文水庫滿水位高度二百二十七公尺，與目前水位相較，差了四十一公尺（約十一層樓高度），有釣友認為釣況會變差，暫且休兵，其實水量少，魚群密度相對增加，反而有意想不到的好釣況，近月來陸續有人釣到近二十台斤大頭鰱，「搏大魚」成為釣客樂趣。

釣客蔡宗益說，大頭鰱全年可釣，但低水位時，魚群覓食不易，加上目前氣溫高，魚的索餌性較強，正是釣大頭鰱最佳時機，還可釣到曲腰魚、烏尾棕等魚種。他說，因庫區上游乾涸，無法從情人碼頭搭船前往釣魚平台，須改循陸路從嘉義農場前的長枝坑小路到臨時碼頭，再轉乘小艇前往，交通相對不便，且因天氣熱，須多花三十分鐘路程，因此沒有太多釣友光顧。

蓄水率剩5.3％ 南化水庫支援

曾文水庫供應嘉南農業用水，目前蓄水量二千四百四十三萬公噸，蓄水率五．三％，水情日益嚴峻。水利署南區水資源局副局長簡振源說，已由南化水庫調度用水支援，以確保一期稻作供灌無虞。

大埔鄉長黃國明說，曾文水庫因蓄水量下降，大面積淤沙裸露，農民往來農園、載運農產的管筏無法航行，鄉公所行駛大埔市區與永樂村每天四班次的交通船二月起被迫停駛，山區野溪枯竭，影響鄉內簡易自來水供水量，鄉親叫苦連天，盼天降甘霖緩解旱象。