〈中部〉雲林街頭藝人徵選 上千人秀藝

2018-05-27

雲嘉嘉通用 參加人數創新高

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣第五屆街頭藝人徵選昨天在虎尾農博生態園區登場，今年首創雲嘉嘉跨縣市認證，「一地考證三縣市可展演」，吸引上千人參加，創歷年新高，有彈唱、街頭、魔術表演、火舞、各式手工藝等，每位參加者大秀獨門絕技，相當精彩。

重度聽障生組樂團 分享音樂

四位重度聽障生組成的折翼天使樂團戴著助聽器及人工電子耳，自信專注地彈奏電子琴和大提琴、吹奏薩克斯風以及口風琴，希望藉由音樂把歡樂和感動分享到社會角落。

帶隊老師吳江明表示，許多人訝異聽障生可以學音樂，這群孩子用行動證明「我們可以！」而且靠自己的力量圓夢，下月八日將遠赴馬來西亞表演，五天行程原本預計表演兩場，但因太多單位邀請，表演行程變四天，參加街頭藝人徵選是希望讓孩子肯定自己，未來或許能藉此自食其力。

施明景從事玻璃藝術創作四十五年，從南投來報名徵選，他指出，年紀大了想在人生中有點不一樣，所以來參加，各種動物他都可以馬上做出來。

雲林縣府文化處長林孟儀指出，這次街頭藝人徵選分為表演藝術類、創意工藝類、視覺藝術類，共有四百六十組一千多人參加，其中以表演藝術類最多，有四百一十四組，近年流行的薩克斯風、爵士鼓、吉他彈唱也是今年最熱門項目。

有醫療院所醫生和院長組隊、學校校長與老師組隊，也有兄弟姊妹、親子及三五好友組團參加，林孟儀說，這次參加人數創新高，徵選分兩天舉行，還特別邀請歌手辛龍等人擔任評審。

雲林縣長李進勇到場為參加者加油，他表示，為提供街頭藝人更多展演空間及交流機會，雲嘉嘉三縣市首創跨縣市認證，通過三縣市徵選的街頭藝人將可在三地開放的街頭藝人公共空間申請展演。