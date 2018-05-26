〈南部〉《台南》調整水庫出水量 供應民生、產業用水

2018-05-26

南化水庫增、曾文—烏山頭減

〔記者吳俊鋒／台南報導〕去年入冬以來，台南降雨偏少，目前進入第一階段限水，為因應「晚梅」，甚至可能的「空梅」窘境，經濟部決定調整水庫供應自來水的出水量，採「南化增、曾文︱烏山頭減」的對策，除了確保稻作供灌順利之外，也能控留兩個月以上的民生與產業用水，撐過乾旱危機。

目前全市自來水供應的兩大水庫系統，分別是南化水庫與曾文︱烏山頭水庫，經濟部旱災緊急應變小組檢討水情後，為讓接近供灌尾聲的一期稻作能夠順利收割，以現有的蓄水量，做出民生與產業用水出水量彈性調配的決定。

水利署南區水資源局副局長簡振源表示，曾文︱烏山頭水庫的民生與產業供水出水量，從單日的五十萬立方米，降為三十二萬立方米，減少的部分，則由南化水庫增加供應，出水量原為四十三萬立方米，提升至六十萬立方米。

彈性調配 提高供水穩定度

簡振源說，南化水庫目前有效蓄水量約兩千四百五十萬立方米，蓄水率二十六．二％，正持續自旗山溪甲仙攔河堰引水，相對於合計有效蓄水量三千七百九十萬立方米、蓄水率七．一％的曾文︱烏山頭水庫，較為穩定，透過彈性調配，提高兩系統的供水穩定度。

簡振源指出，曾文︱烏山頭水庫與南化水庫目前的水情，歷來同期排名都是倒數第八，南水局後續會依照實際蓄水情形以及降雨狀況機動調度，並適時修正應變策略。

簡振源提到，即將進入尾聲的嘉南地區一期稻作，目前採加強灌溉管理的「供七停七」模式，針對圳路末端農民反映水源不足的問題，水利會已彈性調整供灌時間，並且持續溝通，確保一切順利。

南水局將持續與水利會採取不影響稻作生長的精緻節水灌溉措施，並加強掌水工節水管理，以及日夜巡視，共同確保嘉南地區一期稻作順利供灌完成。

簡振源強調，氣象預報資料顯示，未來降雨還存有極大不確定性，南水局將積極與各單位攜手合作，持續做好水情監控與水源調度，以最保守且謹慎的態度因應未來水情，也籲請社會大眾共體時艱，節約用水，渡過乾旱的難關。