〈南部〉《台南》警、消繁重加給 李孟諺︰絕不跳票

2018-05-26

〔記者王捷、邱灝唐／台南報導〕台南代理市長李孟諺昨日宣布，明年將跟進高雄發放警、消繁重加給，並強調雖然會增加五億元的支出，但不會影響城市發展，對此各市長參選人都表示贊成，但也成為年底大選交火的戰場。

高雄市府五月十八日表示，將編六億元發放警、消繁重加給，形成六都中僅剩台南未有這項福利，而這也讓台南市議會不分藍綠議員，先前都召開記者會要求跟進，民進黨市長參選人黃偉哲日前也召開記者會，呼籲南市府列入預算，並強調如果今年來不及，他如果當選下屆市長會編預算撥發。

明年度總預算將編列五億

但對此市府先前說法一再強調已由相關設備補強等方式照顧警、消兄弟，撥發加給恐怕財政有困難，但二十四日晚間臨時增加市長行程，並於昨日在第五警分局召開記者會，承諾一○八年度總預算將編列五億元警、消繁重加給。

指不舉債、不受到選舉影響

李孟諺承諾，這次加給絕對不會跳票，而且會在不舉債、不影響城市發展的情況下，今年就將計畫送到議會審核，不會受到選舉影響。對此，將參選下屆市長的前市警局長陳子敬為昔日弟兄感到高興；立委黃偉哲也肯定市府從善如流。

不過，前立委高思博質疑此舉是政策買票，原本的「財政困難」，經由黃偉哲關心後，才變成「允諾發放」，雖然他也贊同增加加給，但不願看見市府變成競選總部，高思博的說法遭黃偉哲反嗆，質疑高思博這樣的說法難道是反對發放嗎？況且朝野議員都力挺這項政策，他也只是支持者之一，何來為特定人士輔選之說。