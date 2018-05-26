〈南部〉（高雄）酒測澄清惹議 交大忙推銷荔枝

2018-05-26

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警方從未攔檢到有民眾因吃荔枝等水果而有酒精反應案例，但日前一名交大警員為粉碎網路謠言，穿制服自拍測試，目的雖是要澄清「喝過水就沒事」，但很多民眾新聞只看一半，引發農民及民代憂心荔枝因此滯銷；高市交通大隊為此一連三天頻開記者會澄清「吃荔枝不會酒測不過，酒測前警方會給水喝」，還買了大批荔枝幫忙促銷，私下直呼：「真是無妄之災！」

高雄市警局把此事當危機處理，昨還特別拍了一支宣導影片，片中一對夫妻剛在市場買了荔枝吃，騎車遇到警方攔檢後酒測過關，呼籲大家吃荔枝不會酒測不過，片尾交通大隊長黃耀煌和同仁豎起大拇指齊呼：「高雄荔枝讚！」

據了解，日前有名高市交警自拍影片上傳網路，就網路傳言吃完荔枝若酒測，會有酒精反應一事，證明只要酒測前喝過水，就不會有酒精反應，引發媒體報導。

不過，很多民眾都只注意到影片中員警吃過荔枝吹氣時，儀器發出有酒精反應的閃紅燈訊號，時值荔枝盛產期，不少種植荔枝的農民憂心荔枝因此滯銷，也有民代表示關切。

高雄市交通大隊擔心背負荔枝滯銷的罵名，強調警方進行呼氣值酒測時，會依據內政部警政署訂頒取締酒後駕車作業程序，確認受測者飲酒結束後十五分鐘，並提供礦泉水漱口後，才進行酒精濃度檢測。

警方也說，另測試食用三顆荔枝後，口腔內經消化酶作用，雖會有酒精濃度反應，但測得數值屬微量，並不會超過0.15mg/l，同時強調只要漱口後立即歸零。