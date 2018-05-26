〈南部〉（高雄）警消繁重加給 陳其邁支持常態編列

2018-05-26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕代表民進黨參選高雄市長的立委陳其邁，支持提高基層警消待遇，並爭取中央經費補助，他與高雄市代理市長許立明討論後達成共識，承諾警消繁重加給「未來也會常態性編列於年度預算」。

目前警消加給金額為八四三五元，直轄市視情況編列繁重加給，雙北為一倍，其他直轄市七成，六都中僅台南市、高雄市尚未發放加給。

許立明︰下半年考量提早發給

高雄市代理市長許立明日前宣布，明年度高雄市警消人員將編列「勤務加給繁重加成給及超勤津貼」，需要約六億元左右，今年下半年財政如有餘裕，考量提早發給。

行政院院會前天也通過「警察人員人事條例修正草案」，將調高基層警消俸額。陳其邁與許立明聯繫討論，針對警、消「勤務加給繁重加成給及超勤津貼」的編列，雙方達成共識。

陳其邁表示，今年因未編列該預算，高市府將衡酌運用第二預備金，等汛期結束後，依照結算剩餘，優先進行編列，該預算也將納入目前市府初期編列中的明年度預算，他支持並承諾「未來也會常態性編列於年度預算」。

陳其邁說，警消的職務繁重，不應身處不同直轄市而有所不同，也不應因為各直轄市的財政能力而有差別待遇。

呼籲中央修法統一補助

他強調，落實照顧警消人員，呼籲中央修訂中央統籌分配辦法，將「勤務加給繁重加成給及超勤津貼」列入基本財政需求試算，由中央統一補助，讓警消待遇能夠同工同酬。

許立明昨受訪時也再度呼籲由中央訂定統一標準，不要任由各縣市競相加碼。他也表示，颱風季大概到九月，屆時如果災害少、財政允許的話，會評估發放警消繁重加給。