〈南部〉澎湖缺水持續惡化 不排除高雄船運供水

2018-05-26

菊島減壓供水 水庫最多撐到7月底

〔記者陳文嬋／高雄報導〕南台灣水情吃緊，高屏溪流量可再撐半個月，高雄與台南調配供水，尤以澎湖水情嚴重，正值觀光旺季，水庫最多撐到七月底，水公司夜間減壓，一旦水情持續惡化，不排除台水澎運，凸顯三縣市供水環環相扣，成為另類生命共同體。

高雄支援台南 南化水庫蓄水剩26％

南台灣今年降雨量僅歷年同期平均值五成，造成高屏溪流量持續下探，昨剩下每秒二十四噸，預估可撐半個月，由於高雄沒有大型水庫，與台南調配供水，共用一座南化水庫，目前蓄水量二成六。

所幸高雄山區近來有午後雷陣雨，水利署昨自甲仙攔河堰引水，挹注台南水庫八萬噸，水公司每日從高雄調度清水，支援台南三至五萬噸；阿公店水庫蓄水量只剩下三％，原本每日支援民生用水五萬噸，因水庫水量少降為二萬噸。

值得一提的是，澎湖水情最嚴重，每日用水量二萬六千噸，海淡廠每日出水二萬噸，已是最大極限，深井水出水四千噸，目前三座水庫有效蓄水量十四萬噸，水公司每日僅取水二千噸，估算最多撐到七月底。

由於澎湖正值觀光旺季，水利署實施一階限水，水公司夜間減壓，一旦水情持續惡化，如果水庫蓄水量用完或海淡廠出狀況，不排除以船從高雄運水至澎湖。

15年前台水澎運 7個月耗資近億元

水公司說，二○○三年曾實施台水澎運近七個月，總計運水六十九萬三千噸，花費九千七百多萬元，每噸水成本高達一百六十元，比海淡廠製水成本多了一至二倍。

水利署指出，氣象局預測下週有機會降雨，將視天氣狀況把握機會，於台南水庫實施人工增雨，以改善南台灣水情，也呼籲民眾節約用水。