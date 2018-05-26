〈南部〉虧本也要分享 蕉農運銷自壓價格

2018-05-26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東南州農民蘇漢茂在壽元村種一甲多香蕉園，秉持無農藥、無肥料草生栽培，今年豐收，出貨時卻勾最低階自我壓低價格，「憨人精神」的故事令人感動。

蘇漢茂在接手友人農地後，香蕉今年盛產，透過農會共同運銷，但出貨前他的自我分級反其道而行，不論品相如何，總勾選品質「特」、「優」、「良」三級中最低階的「良」，至今出貨逾一千五百公斤。

蘇漢茂鼓勵病兒賣果 今年豐收希望回饋

蘇漢茂表示，卅歲的兒子蘇泳澤患有頑固性癲癎，認知能力提升進度慢，求診無數仍無法治癒，蘇漢茂鼓勵兒子騎三輪腳踏車來回六公里到菜市場販賣無毒水果、蔬菜，今年香蕉豐收，希望低價回饋無毒農產給消費者。

昨天香蕉拍賣公斤價上中下貨分別為十九、十四及八．二元，蘇漢茂的香蕉雖然都自己標品質最低階，但拍賣價格仍是從下貨的每公斤十元拉上十四元，其實都具備中階品質。

「『巷仔內』農產給『巷子內』消費者！」，蘇漢茂表示，壽元古名「巷仔內」，他不灑農藥、肥料，也不除草卻豐收，驗證是寶地，寶地土生土長的農產豐收，「虧本也要分享」。

蘇漢茂笑著說，兒子銷售的無毒木瓜肉質綿密、甜度均，街坊也讚他口條越來越好，和社會保持互動不退化，消費者若聞訊來南州，遇到兒子只要一句「泳澤加油」，療效比什麼藥都好。