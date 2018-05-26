〈南部〉新建大武衛生所 明年底完工

2018-05-26

今動土 改善南迴線緊急醫療設施

〔記者王秀亭／台東報導〕為改善南迴地區緊急醫療硬體設施，台東縣衛生局經過六年籌建的大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心，今天將在台九線旁舉行動土典禮，預計明年底完工，二○二○年開始提供醫療服務，縣衛生局表示，新建的衛生所空間將比原來大二．五倍，還會新增婦產診療室、腹膜透析室等，讓衛生所功能再提升。

新增婦產診療室、腹膜透析室

台東縣南迴四鄉鎮人口數不足兩萬五千人，沿線無大型醫院，病患後送至台東或屏東的醫院，車程皆超過一．五小時以上，大武衛生所從二○○六年起辦理夜間緊急醫療站，白天由衛生所醫護人員提供醫療服務，夜間由台東基督教醫院接手，每天下午五至七時的空窗時段，則由南迴四鄉衛生所醫護人員支援，為有緊急醫療需求的病患進行初步處置，再後送至大型醫院。

由於人力、醫療設備缺乏，每逢連假南迴公路車流大，常有車禍病患送至衛生所緊急搶救，加上原大武衛生所空間有限，台東縣衛生局於二○一二年提報大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護品質提升計畫，卻因都市計畫變更、用地取得等問題，經費遭中央註銷。

經六年籌建 位大武國中正對面

縣衛生局二○一六年再度向中央爭取經費，並經多次規劃修改，終獲行政院補助，新建工程經費達一億兩千萬元，並補助購置醫療設備及夜間緊急醫療照護站的營運。

衛生局企劃及行政科表示，新建的「大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心」，經多次評估，最後決定設置在離原大武衛生所不到一公里的台九線旁、大武國中正對面，為一棟四層樓建築物，一樓為急診及門診區，設有牙科、婦產診療室，二樓為腹膜透析室、復健室及眼科門診，三、四樓作為行政區域及醫護人員值班休息室。