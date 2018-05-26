〈台北都會〉恢復吉祥物身分 議員為金牌熊讚請命

2018-05-26

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府以智慧財產權不周、商標註冊等問題，將市府吉祥物「金牌熊讚」改版成藍鼻子的「海洋熊讚」，民間發起搶救金牌熊讚活動。市議員許淑華、周威佑昨於市議會總質詢時皆表示，金牌熊讚對人民有情感、記憶、光榮感連結，且深受大小朋友喜愛，連聲要求柯文哲恢復金牌熊讚的吉祥物身分。

許淑華更批評，從市府官網到公開活動，金牌熊讚完全消失遭打入冷宮，現在連屍體都看不到，已有熊粉揚言，不恢復金牌熊讚，就要換掉市長。

市長考慮組熊讚家族

對此，備詢的市長柯文哲先說，這就是專業問題專業解決，但議員不滿答覆，再次要求柯應該恢復金牌熊讚，柯文哲此時態度含糊曖昧說，「回去研究一下」，並強調金牌熊讚一定會再出現，並考慮組成熊讚家族。

許淑華質詢前，在備詢台張貼有金牌熊讚圖案的海報，上面還寫著「市長不要我了」字樣。許說，智慧財產局已經通過金牌熊讚商標註冊，為什麼還要強推新的海洋熊讚？日本熊本熊也沒有商標問題，只要城市裡都是熊本熊就好，為什麼北市府要用商業角度思考。

許淑華還指出，熊讚變臉後，臉書粉絲頁按讚數十幾萬個讚下滑到七萬多個讚，市長施政滿意度從世大運後的八成一，掉到現在支持度只有四成多；很多熊粉都說，如果不恢復金牌熊讚，那就要換掉市長。

柯文哲笑說，「我的民調靠熊讚的話就完蛋了」，他強調沒有干涉，是觀傳局專業討論，許直言，明明就是青年事務委員會干涉，哪裡是觀傳局。

周威佑則表示，吉祥物對市民來說，要有感情、記憶、光榮感連結，這些海洋熊讚都沒有，回歸基本價值來思考，台北市的吉祥物就應該是金牌熊讚，不要再把金牌熊讚打入冷宮。柯僅說，會好好思考。