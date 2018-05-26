〈台北都會〉議員痛批 市政宣傳淪市長宣傳

2018-05-26

內部爆料 要求各局處製作影片

〔記者蕭婷方／台北報導〕年底北市長選舉，柯文哲對外頻表示「做好市政就是最好的宣傳」，並說要用最少的選舉經費競選。不過，北市議員吳世正昨召開記者會直指，觀光傳播局召集各局處進行「市政宣傳會議」，但宣傳影片卻淪為市長個人宣傳、經費還藏各局處中，並選在十一月選前驗收，直批公務人員成競選人員、公帑成個人競選經費，整個市府都成柯的競選總部。

觀傳局︰目的是為讓民眾了解市政

對此，觀傳局主秘蕭君杰回應，拍片本來就是市政宣傳的手段之一，目的是為讓民眾了解市政，影片拍攝也僅是鼓勵性質，是否邀請市長入鏡、創意發想與發包均由各局處自由處理，觀傳局僅是作為彙整資料平台。

吳世正︰「鼓勵」市長入鏡 市府成柯競選總部

吳世正表示，接獲市府內部人士爆料，觀傳局擬定局處首長九十秒影片評比大賽，會中要求各局處自提市政宣傳主題，還「鼓勵」邀請市長入鏡宣傳，由已經上線的影片來看，每部片都有市長在裡面「參一咖」；市政宣傳應有「分際」，馬、郝時代也無如此鋪天蓋地的個人宣傳。

吳世正進一步指出，市府規定各局影片應在「智慧台北 幸福生活」臉書平台公開，上線時程還選在選舉前一個月驗收成果，讓公務人員備感壓力，日常公務已疲於奔命，還要應付市長的個人宣傳，配合市長時程、影片發包，根本徒增冗事。

此外，吳世正攤開各局處呈報的宣傳主題，大多為重複拍攝的主題，不僅浪費公帑，經費還分開藏在各局處的預算中，更因為「金額少」不用向外招標，卅多局處加起來經費超過三百多萬元，質疑公帑成個人選舉經費。

國民黨北市長參選人丁守中昨受訪時也批柯，柯文哲掌握行政資源，要首長拍片並邀市長入鏡增加曝光度，就是假宣傳真為競選曝光。