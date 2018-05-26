〈台北都會〉暴增82人 議員質疑文基會成養人機關

2018-05-26

員工共252人 人事費吃掉一半預算

〔記者蕭婷方／台北報導〕市議員許淑華昨於市政總質詢時指出，文化局轄下的財團法人台北市文化基金會，在前市長郝龍斌任內，正職員工人數僅一七○人，柯文哲上任至今員工暴增至二五二人，增加八十二名員工、增幅達四十八％，還增設一副執行長職位安插親信張益贍，二○一八年文化局撥預算補助文基會四億元，光人事費就吃掉五十％，痛批文化局僅二百多人，轄下文基會編制卻與局本部人事數量差不多，質疑文基會成養人機關。

柯文哲︰冗員該清就清

對此，市長柯文哲回應，冗員該清就清，會請文基會至市府進行業務報告；不過對於張益贍任文基會副執行長一事，則支吾跳針回，實際負責人為另一位副執行長楊淑玲。

許淑華︰文基會幫市長市政包裝

許淑華進一步指出，原文基會僅有一名副執行長，但柯上任後卻增為二人，文基會平時運作明明都仰賴副執行長楊淑玲負責管理業務，市府卻另安插張益贍入文基會，業務範圍竟是負責「府會協調、招募資源與募款」，但募款能力也不足，連五百萬都募不到；近期還有許多地方小型文化活動，文基會都在趁機幫市長市政包裝，難道有選舉考量？許還在議場表示，自己曾私下問張業務內容，張當時回，「幫市長寫計畫」。柯昨在議場一聽竟回，「我哪有讓他寫什麼計畫」。

許淑華表示，攤開文基會近年業務表現，發現員工人數增、但業績卻倒退。許舉例，以往松菸文創每年盈餘繳庫平均達二百萬，去年僅剩八十二萬，參觀人次也少了一百萬，人事費卻增加一二八○萬，質疑文基會人事增加，但業務執行能力直直落，市府根本在文基會內養冗員。

面對議員質疑張益贍於文基會內功能不彰，柯頻跳針回「楊淑玲為專業經理人，實際負責會內業務」，還說「冗員該清就清，張益贍不會造成太大破壞，實際負責業務為楊淑玲」；至於去年業務成績衰退，柯認為與舉辦世大運有關，還是第一次聽到有人說文基會有問題。