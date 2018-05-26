〈台北都會〉板橋音樂公園施工移樹 民憂「一去不回」

2018-05-26

近30歲大樹 將移走上百棵

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區音樂公園將興建地下停車場，施工須移植百餘棵樹木，居民擔心近三十年的樹木被迫挖走，可能面臨死亡，蓋好的停車場地面，無法再種植大樹；民眾昨群起抗議，要求市府停止開發，並公開資訊，開放居民參與公園規劃。交通局表示，將依照樹木移植計畫書施工，完工後恢復公園原貌。

愛樹人：移植七、八成死亡

台灣樹人會發言人暨樹黨共同黨主席林逸萍表示，世界衛生組織每人平均綠地面積（人均綠地面積）標準為八平方公尺，新北市人均綠地面積僅三．一八平方公尺，而板橋區人均綠地僅○．七九平方公尺（僅半張報紙大），在地狹人稠的板橋難得有塊充滿老樹的公園，卻要改造成地下停車場，雖然市府宣稱蓋好後會把樹種回來，但移植樹木死亡率高達七、八成，不可能像現在綠意盎然。

台灣親子共學教育促進會理事長及歐巴桑聯盟總召張淑惠表示，五月初發起「搶救板橋音樂公園綠樹」連署行動，回收近三百份問卷，其中板橋居民超過一百八十位，多數民眾表達附近停車場未飽和，沒有興建停車場的必要。

板橋居民張曜樽說，施工期間兩年多，機具將佔去一半公園面積，使用空間大幅縮小，噪音與塵土影響居民生活品質。經實地訪查，周邊公、民營停車場月租金平均兩千五百元至三千元，尚有許多空位，難道為了蓋停車場，犧牲綠地樹木？希望市府邀請居民參與公園規劃設計。

交通局：完工公園會復舊

交通局停車管理科科長陳銘德表示，樹木移植計畫書五月十八日已經核定，預計將移植一八八棵樹，其中七十七棵為區內移植，另一一一棵施工期間暫時移置他處，完工後再移回來，並進行公園復舊，樹木和綠地不會消失。

陳銘德指出，音樂公園地下停車場共規劃五百個汽車格、六十五個機車格，預計八、九月動工，一○九年上半年完工，施工前再召開說明會。

里長：希望市府做好配套

板橋區龍翠里里長張振發說，許多人反映停車空間不足，對於新建停車場相當期待，目前未接獲反對聲音，他希望市府做好配套措施，避免產生爭議。