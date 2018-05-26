〈北部〉蘇花改仁水隧道 10月底主隧可貫通

2018-05-26

長2.9公里103年開工 進度已逾6成

〔記者王峻祺／花蓮報導〕蘇花改和中大清水段共有「中仁」及「仁水」二座隧道，長約四點八公里的「中仁隧道」昨已全線貫通，另一座總長二點九公里的「仁水隧道」，因成功通過片麻岩與大理岩交界的高風險軟弱帶，工程進度已逾六成，預計今年十月下旬就可貫通主隧道。

位於台九線和仁車站至大清水遊憩區間的蘇花改「仁水隧道」，是蘇花改八座隧道中的最後一座，除地處太魯閣國家公園境內，也是所有蘇花改隧道中唯一的「單孔雙向」隧道，未來還將開放摩托車通行。

蘇花公路改善工程處長邵厚潔說，「仁水隧道」自一百零三年開工，去年八月施工團隊已提早三個月進度，完成主隧道輔助機房上半部開挖，歷經不到一年，工程進度更逾六成，預計十月下旬就能貫通，並趕在明年底達到通車標準，朝一百零九年初正式通車目標邁進。

單孔雙向開挖 全台斷面最大公路隧道

公路總局為減少仁水隧道開挖量體，採單孔雙向隧道方式進行開挖，斷面開挖高度十三公尺、寬度十七點五公尺、面積二百零二平方公尺，相較一般雙孔隧道斷面增量達卅％，是目前全台斷面最大的公路長隧道。

蘇花改仁水隧道計畫路線，是自和仁火車站南側、台九線一百六十七公里點七百廿公尺處，以長二點九公里的仁水隧道至清水溪，再銜接既有台九線的太魯閣國家公園大清水服務站，路線總長合計約三點三公里。

仁水隧道也因環評限制，施工團隊僅能由北洞口往南進行單一工作面開挖及出碴，開挖工作面長度深達二點九公里，是蘇花改隧道群中開挖最長的單一工作面，導致相關風、水、氣、電等資源設備供應，皆因開挖長度增加而需提高能量、加強維管，增加整體施工難度。