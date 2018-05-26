〈北部〉欠縣民老人年金4.1億 邱鏡淳：有能力會補發

2018-05-26

議員提案 要求欠債就要還

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣議會前天傍晚通過議員提案，要求縣長邱鏡淳卸任前補發二０一六年八到十二月份積欠縣民的老人年金共四億一千多萬元。新竹縣長邱鏡淳受訪說，近期積極盤點縣府頭寸「如果有能力，我一定補發！」； 縣府財政處表示視縣庫調度狀況盡力去做。

無黨籍縣議員鄭美琴抨擊縣長邱鏡淳在外都說他發老人年金「只拖不欠」，現在「欠債就要還錢啊！」要求縣府務必辦到，還錢給老人家。

邱鏡淳說，新竹縣的建設不能停，前瞻基礎建設的爭取和執行才是最重要，目前縣府爭取到四十二億元前瞻經費，但縣府的相對配合款要十二億元，雖然負擔很重，但算盤撥一撥，拿兩、三塊換中央七、八塊的補助，這種「小錢換大錢」建設新竹的概念他很認同，所以勒緊褲帶也要以這個為優先。

邱鏡淳說，他知道鄉親長輩對他的期待，有能力發放，他也會補發。要看五月房屋稅及今年下半年其他歲入狀況整體評估，再跟議會討論後才能做最後決定。

縣府社會處處長李國祿說，二０一六年八到十二月共有十三萬八五九八人次沒領到老人年金，如要補發，以每人三千元計算，合計需要四億一一五八萬元。

縣府：視縣庫調度盡力做

縣府財政處處長黃國峯說，縣府公共債務比例超過警戒值，已近債限，沒法再增加舉債額度。過去縣府用調借區段徵收基金的方式因應，去年開始沒再調借。又有安興、東興、上館及光明四個國中小要蓋活動中心，很需要花錢。高鐵橋下往竹科的用地取得需至少六億元，還有一一五號縣道等道路、橋樑仍要持續辦理，資金調度非常困難，將視縣庫的調度情形盡量努力。