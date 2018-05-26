〈北部〉抽穗期灌溉溝乾枯 苑裡稻田喊渴

2018-05-26

鯉魚潭即起增加放流量

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮向來享有「苗栗穀倉」美譽，稻米栽種面積高達一千六百五十公頃，居全縣之冠。不過，適逢抽穗期的稻穀面臨無水灌溉窘境，稻田旁的水渠乾枯，縣府表示已經與鯉魚潭水庫管理中心協調增加供應水放流量，若仍不足，將會繼續與鯉魚潭水庫管理中心聯繫。

議員：稻農憂心缺水減產

苗栗縣議員劉秋東接獲農民反映，指許多稻田旁的水渠都乾了，抽穗期無水可灌溉，不少農民擔心稻米枯死。劉秋東說，水情不佳從插秧持續至今，天公不作美，農民等不到雨水，但抽穗期需要的水量較多，讓不少農民都十分焦急，也擔心稻穀枯死，不但影響生計也讓稻米減產。

農業處：若枯死將爭取專案補助

苗栗縣政府農業處農務科長徐春良指出，目前縣內以苑裡鎮面對的問題較為嚴峻，縣府昨天已經與鯉魚潭水庫管理中心協調，供應水放流量已由四十七萬五千兩百噸增加到六十萬四千八百噸，應該可以讓農民使用到水源，若仍不足，將會繼續與鯉魚潭水庫管理中心聯繫。

徐春良說，天氣變化難以預測，而農民插秧時的確難以掌握之後水情，所以幾乎無人辦理休耕，維持與往年相同的耕作面積。最近主要接獲有灌溉用水不足區域為苑裡鎮，若農民栽種的稻作因此發生災害、枯死等，將會向中央爭取專案補助，目前仍以調配水源協助農民為優先。

農民表示，當水稻幼穗發育成熟後，會形成稻穗從葉鞘中抽出，此過程被稱為抽穗期，期間水道對外界影響如水量是否足夠等都非常敏感，也是決定稻穗是否飽滿的關鍵。