〈北部〉《8公里免費公車何時上路》鄭文燦：先評估買1送1成效

2018-05-26

若成效佳 免費公車即上路

〔記者謝武雄／桃園報導〕八公里免費公車是市長鄭文燦競選時政見，目前只做到八公里買一送一，市議員呂林小鳳昨在議會質詢時，關心到底何時能讓政見完全兌現，鄭文燦表示，當初實施買一送一政策時，就預估需要兩、三年時間來評估成效，如果成效良好才會全面實施八公里免費公車，但須解決樂活巴士轉軌及偏鄉費率問題。

鄭文燦：尚須解決樂活巴士等問題

鄭文燦說，去年四月實施公車八公里買一送一政策成效良好，桃園市政府還獲得交通部金運獎獎勵，公共運輸運量成長是六都第一名，這些條件都有利後續推動八公里免費公車政策，但需解決現行樂活巴士問題，因為樂活巴士屬於免費公車，有些路線雖然載客率不到一成，但要隨意廢除還是會面臨地方阻力，如何轉軌將是重要課題，另，偏鄉地區如觀音、新屋、復興等地，到市區就要好幾十公里，八公里免費對偏鄉沒有太大意義，這部分要以專案方式處理。

交通局：實施須補足4億元缺口

交通局官員表示，現有八公里買一送一、樂活巴士，預算合計六億多元，實施八公里免費公車至少要十億元，因此，若要實施該項政策須補足四億元預算缺口。

呂林小鳳質詢時指出，目前台中市已實施十公里免費公車政策，桃園市目前只有八公里買一送一，另各區都有樂活巴士免費公車，兩項政策每年各需三億多元，合計六億多元，但樂活巴士有些路線很冷清、載客率不到一成，等同浪費公共運輸資源，如果全面實施八公里免費公車政策，業者是依乘客人數向市府請款，要賺錢當然會想盡辦法提高載客率，也可解決樂活巴士載客率低的問題。