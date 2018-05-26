〈北部〉許厝港紅樹林復育不佳 議員：選錯地點

2018-05-26

水溝阻隔潮水浸泡 造成長不高

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市海岸線長達四十六公里，其中許厝港濕地更是國家級濕地，面積廣達九六一公頃，市議員范綱祥昨在議會質詢指出，紅樹林復育區受混凝土溝渠阻隔、無法獲潮水浸泡，高度不到一公尺，根本就是發育不良，質疑當初劃設復育區時選址不夠專業、思慮欠周詳，建議市府考慮移址或改善原址的水路環境，另外，濕地海岸線觸目所及都是垃圾，濕地充斥各種魚塭、海釣場等違法人工設施。

濕地充斥垃圾、違法魚塭等設施

市長鄭文燦表示，許厝港濕地因靠近老街溪出海口，當地有整排的違法魚塭兼營海釣場，由於佔用國有地，目前正與國有財產署打官司，國有財產署二審已勝訴，市府會持續和國有財產署聯繫，只要判決定讞就會拆除違法佔用的魚塭、海釣場，市府也會申請土地撥用。

鄭文燦：判決確定 即拆違法魚塭

至於垃圾問題，很多是由外地漂來的海洋垃圾，市府只能多宣導、多辦淨灘活動，並在兩漁港成立環保艦隊打撈，透過海、陸手段解決海洋垃圾問題。

范綱祥質詢時另提及，紅樹林生長環境是在沿海潮間帶，需要泥濘、鬆軟、含水量高的土地，林木高度可達五公尺，但許厝港濕地的紅樹林復育區，因混凝土溝渠阻隔海水浸潤，導致區內紅樹林高度不到一公尺，這是當初劃設復育區時選址不夠專業、思慮不周所致，建議市府考慮移址或改善原址的水路環境。

市府：紅樹林生長不佳 將實勘解決

市府海岸管理處長林立昌回應，紅樹林復育區集中在木棧道兩旁，木棧道全長約一一○公尺，復育區都是在潮間帶附近，為自然形成的景觀，對於復育區紅樹林靠近堤防處生長情況不好，會邀請專家學者實地勘查，提出解決問題辦法。

營建署於二○一五年二月公告許厝港為國家級重要濕地，占地九六一公頃、總長達十．五公里，範圍包含海岸防風林，東北至埔心溪出海口，西北區域至水深六公尺潮間帶為止，西至樹林子濱海野溪出海口，除潮間帶生態，還有鳥種近兩百種，約占全台五六○種的卅六％。