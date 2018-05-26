〈中部〉原創著作權讓渡 中市議員憂「彩虹眷村」不保

2018-05-26

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市著名景點彩虹眷村（見圖，資料照），原創作者黃永阜色彩繽紛的畫作吸引遊客，市議員張耀中昨表示，黃與文創公司簽訂著作人格權授權、讓渡書，恐讓彩虹眷村消失；文化局回應，市府擁有建物及建物上的彩繪所有權，會依法研商。

被評為全台十大ＩＧ打卡點

張耀中在議會質詢指出，彩虹眷村變成景觀公園後，遊客不斷，去年已突破兩百萬參觀人次。彩虹眷村算是台中觀光的一大奇蹟，國際知名旅遊指南「孤獨星球」曾介紹，英國和日本的旅遊網站也報導為「全台十大ＩＧ打卡點」及「台灣最想去的拍照景點」。

張耀中說，黃永阜曾在二○一二年與文創公司簽訂著作人格權授權契約，二○一四年又與該公司簽訂著作授權讓渡書，之後簽訂認養維護計畫書，並宣稱依文創品牌的市場價值估計約上億元，若文創公司另行主張這些畫作的著作權利，市府如何因應？

市府：擁有建物及彩繪所有權

文化局長王志誠回應，彩虹眷村現為彩虹景觀公園，建物權利很清楚，當然是市府的，上頭的著作也屬於市府。

筆名路寒袖的著名詩人王志誠並以自己的作品為例表示，如果他為大樓外牆題詩，難道就能主張大樓權利是他的嗎？不過，市府會重視黃永阜與文創公司簽訂的著作授權契約，在法律規範下，維護台中文化景點資產。

副市長林依瑩表示，市府願和文創公司討論，讓彩虹眷村永遠留在台中。