〈中部〉水湳智慧城中央公園 景觀「天池」月底完工

2018-05-26

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府將水湳智慧城中央公園打造成都市綠洲，其中建置有景觀池「天池」、十二感官體驗區、花市、果樹丘陵的的北端公一三八區，月底將完工。建設局長黃玉霖昨表示，全區高度利用太陽能供應電力需求，是全台太陽能板發電面積最大的公園。

建設局表示，天池周圍種滿烏心石，水景與綠意互相輝映，十分夢幻；景觀池中心木製平台設置十二感官談論體驗區，提供遊客停留、休憩、交流。透過朝向湖面逐漸下降的平台高度，創造不同距離的互動空間。

西北角山丘上保留水湳智慧城原有的果樹，天池及果樹丘陵旁的花卉區將設置花市，未來可做為農民市集；而全區維護管理、資訊交換的管理中心，也設在公一三八區內，監控公園所有設施運作及安全。

停車場上方設太陽能板發電

建設局指出，依地形地貌，在公一三八區內的停車場上方設置七千平方公尺太陽能光電板系統，減少停車直接日曬溫度，也保留更多的綠地空間，電力除提供全區自給自足，還有餘電轉賣給台電，而透過天池與果樹丘陵的融合，更凸顯中央公園生態舒適的特性。

黃玉霖表示，南端水資中心靠近河南路公五一停車場也建置三千平方公尺太陽能板，全區共達一萬平方公尺，是全台太陽能板發電面積最大的公園，預估每年可達一八八萬度、減碳八○○公噸，相當於三一七戶家庭一年用電量。

打造全台最大太陽能發電公園

黃玉霖強調，隨處可看見「低碳」、「智慧」、「創新」三大願景設計的中央公園，是全台太陽能板發電面積最大的公園，能源自給自足。