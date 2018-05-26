〈中部〉助布國建醫院 埔基聞斷交：震驚難過

2018-05-26

〔記者佟振國／埔里報導〕真心換絕情！非洲前友邦布吉納法索前天宣布與我國斷交，終止兩國廿四年邦誼，過去台灣為協助布國提升醫療照護水準，特別由埔里基督教醫院援建「國立龔保雷醫院」，成為該國第一家具備資訊化管理的現代化醫院，如今突然接獲斷交訊息，令付出多年心血的埔基醫護人員震驚又難過。

埔基副院長侯宏彬表示，埔里基督教醫院九年來也不斷協助該院推動醫務管理與資訊系統建立，要讓台灣成功的醫療經驗在醫療貧瘠的非洲友邦扎根。

侯宏彬說，布國的醫院高階主管、醫護、行政及資訊人員均先後來台於埔基接受訓練，二○一○年「龔保雷醫院」正式落成，埔基輔導團為加速推動新院的醫務管理與資訊系統上軌道，指派專業人員遠赴布國實地輔導，每梯次最多十人常駐醫院。

醫院於二○一一年順利營運，埔基仍盡全力輔導，協助解決問題，直到二○一七年為讓醫院能獨立自主，再推動資訊遠端輔導計畫，日後輔導團可透過遠端或視訊跨海協助，布國醫院的資訊、護理、放射、行政人員原本預計今年七月來台學習相關事宜，沒想到兩國斷交，計畫戛然而止。

負責執行輔導計畫的埔基企劃室專員張明源回憶，四年前台、布復交廿週年，還在當地舉行盛大的慶祝活動，該國官員特別感謝台灣醫療團隊的辛苦付出，如今一切變調，現留當地的二名工作人員，也將於適當時機撤離。