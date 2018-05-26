〈中部〉彰中日治校長宿舍 獲列縣定古蹟

2018-05-26

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化高中日治宿舍要列為古蹟保留，或改建為體育館？兩派人馬昨天在彰化縣文資審查會中爭論，最後委員會以投票方式，確認將校長宿舍列為「縣定古蹟」，三棟教師宿舍則登錄為「歷史建築」。

華陽街6棟舊宿舍、庭園 校方擬拆

彰中日治宿舍坐落於華陽街，占地約一千五百坪，有六棟日治時期舊宿舍與庭園，因長期閒置，校方向教育部申請改建為綜合體育館，核定補助一億三百多萬元工程款，今年一月間發包，但縣府文化局接獲彰中校友提報，要求將其列為「歷史建築」，工程被迫暫停。

昨文資審議會，彰中校長吳文宗親自出席。他指出，學校不但校地不足，體育館等活動場所也缺乏，必須拆除華陽街宿舍來新建，才能讓學生有更好的活動空間，目前全台已保留不少日治宿舍，彰中日治宿舍並不具特色，多年荒廢下，早已成斷垣殘壁，若是保留不拆，體育館將無法興建，要退還教育部補助的經費，對教育發展相對不利。

彰中校友王麒愷認為，校方可以向教育部申請，以古蹟保存活化為目的，將校內老舊的中正堂改建為體育館，讓興建體育館和古蹟保存共存。

委員會投票決定將校長宿舍列為縣定古蹟，另有三棟宿舍登錄為「歷史建築」。委員會表示，彰中日治宿舍原為日本人就讀的「彰化小學校」校長及教師宿舍，其中校長宿舍建築格式為「小學校」校長，不同於一般台灣人就讀的「公學校」規格，這是台灣難得一見的完整教師宿舍群。