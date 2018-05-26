〈中部〉八卦山農田灑生雞糞 南投市民「呷飯配蒼蠅」

2018-05-26

〔記者劉濱銓／南投報導〕夏季高溫、久旱無雨，近來逢田間生雞糞施灑期間，南投市又出現爆量蒼蠅危害，菜市場裡攤商忙著抓蒼蠅，整片捕蠅板滿滿都是蒼蠅屍體；附近工業區民眾也反映，白天門窗都要緊閉，否則蒼蠅就會跑進屋內，連南投縣副縣長陳正昇，日前到市區國小出席活動，也被紛飛的蒼蠅干擾，中午邊吃便當、還得邊趕蒼蠅，簡直陷入「呷飯配蒼蠅」的窘境。

今夏炎熱、少雨 蒼蠅危害更嚴重

南投市鄰近的八卦山脈農地長期使用生雞糞，因便宜、易取得，農友多用來為鳳梨、火龍果、生薑施肥，只是生雞糞未經處理，常因惡臭及孳生蚊蠅，讓當地名間鄉與附近南投市民深受其害，加上今夏炎熱、缺乏雨水，許多野外腐爛的農業廢棄物無法清除，蒼蠅危害更嚴重，農地生雞糞以鄰為壑，更成為周邊鄉鎮居民噩夢。

南投縣副縣長陳正昇表示，近期將針對南投縣各類蟲害成立防疫小組，例如最近的蒼蠅、椿象，以及困擾郊區鄉鎮多時的疣胸琉璃蟻、小黑蚊等，盼統整防治資源，減少蟲害。

環局監控載運車 防外地輸入污染

環保局指出，近期將加強載運生雞糞車輛監控管制，防止彰化生雞糞運到南投，減少環境污染，並向民眾宣導自製捕蠅器，清理居家環境，共同防治害蟲。

農業處則說，近年都有宣導避免使用生雞糞，若要施灑，也應深層覆土，避免與空氣、高溫接觸，減少蚊蠅蟲害；針對有機質肥料，也有每公斤二元的補助，雖然成本仍比生雞糞高，但維持環境衛生是共同的責任，農友觀念應與時俱進。

南投縣農會表示，近年輔導有機肥已有一定成效，甚至部分肥料廠還供不應求，使用有機肥除可減少氣味污染，以往使用化肥的農地，也可藉此去除土壤酸化，增進土壤肥分，呼籲農友多利用。