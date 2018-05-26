〈中部〉嘉市石猴設置惹疑慮 議員促檢討

2018-05-26

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市文化局去年配合管樂節舉辦大型石猴戶外創作競賽，六件得獎作品今年元月起陸續設置在太平里等六里街角，文化局昨在議會定期會工作報告時，議員鄭光宏質詢說，石猴雕刻工藝走入社區是好事，但仁義里設置處接近路口有安全疑慮、大溪里設置角度低使觀賞視線不佳、興村里石猴旁雜草叢生，建議文化局實勘並整頓周遭環境後再設置，提升作品價值，也有助美化市容。

文化局長林青萍說，六座石猴作品是去年經詢問全市八十四里，依里鄰意願分別設在太平、仁義、興村、保福、大溪及紅瓦里，事先與社區、藝師討論，由社區先整頓環境，未來設置前會請學者、專家到申請的社區實勘，挑出適合地點，協助社區申請經費綠美化環境；目前大溪里社區在石猴下方增設基座，文化局將用交趾陶等素材美化，並請作家顧德莎創作台語詩增添風采。

仁義里長徐國榮表示，里內包括北興國中、嘉北國小都有管樂團，因此申請管樂石猴，凸顯社區特色，建議市府補助經費讓社區自主規劃；藝師蔡永武說，作品設置前曾實勘，原設在忠孝路、博東路口以提升曝光度，後來因民眾反映拍照、打卡有安全疑慮，將作品收回整理並設基座增加高度，再移往原址後方擺設。

議員王美惠認為，每年舉辦石猴創作賽，作品數量逐年增加，應及早規劃設置空間，如劉厝里的二二八國家紀念公園空間夠大、很適合；林青萍說，大型石猴創作賽是替未來設置石猴園區累積作品，今年提案「石猴主題園區建置計畫」爭取前瞻基礎建設計畫一千五百萬元，地點待經費確定後評估。