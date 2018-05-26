〈中部〉嘉縣公共工程材料試驗 明年全面採官方抽籤

2018-05-26

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府道路工程材料試體試驗，過去是由廠商擇定試驗單位，合格率高達九十九％，縣府建設處道路工程去年三月起改由官方抽籤決定試驗單位，試辦五個月發現合格率下降至九十％，縣府政風處認為此方式有助防弊及提升工程品質，昨在廉政會報提案通過，明年起縣府各局處須進行材料試驗的公共工程將全面實施。

有助防弊及提升工程品質

縣府建設處長林永福表示，建設處建置「材料試驗申請暨管理系統」，保存各試驗結果資料，利用大數據分析各廠商品質，加強履約管理，去年全年發包的道路工程一千一百三十七件，由三家試驗室廠商執行，不合格有六十五件，合格率九十四％。

政風處長王鈞陶說，此舉有助防止廠商與試驗室掛勾而影響試驗報告正確性，昨在廉政會報中提案通過，要求縣府各局處及各鄉鎮市公所接受縣府補助款的工程均採此方案辦理，並建議納入更多試驗室，讓廠商難以通盤掌握試驗室資訊；試驗項目如混凝土、水泥、瀝青、鋼筋金屬材、道路密度等。

建設處道路工程科長何宜忠表示，去年進行的道路工程材料試驗發現不合格者，依規定要求廠商刨除重鋪，另有少數為延長保固，建置系統後依數據分析不合格問題並瞭解材料廠商品質，加強施工期間管理，提升施工品質。

林永福說，先將該處辦理工程納入執行，再與各公所進行聯合採購，有更多經費辦理標案，納入更多取得認證合格的試驗室確保試驗中立，明年起縣府各局處、公所將使用管理系統抽籤決定試驗室。