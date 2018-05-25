〈南部〉警消繁重加給 黃偉哲︰當選增編

2018-05-25

加碼允諾增加警察超勤津貼

〔記者蔡文居、邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長參選人黃偉哲昨天與多位民進黨市議員、議員參選人召開記者會，開出首張競選支票，他允諾當選市長後，將增編警消勤務繁重及危險加給，同時加碼允諾警察超勤津貼，從一萬三千五百元增加到一萬七千元，全部經費約五．五億元。

另外，台南市副議長郭信良、民進黨市議員陳怡珍、林志聰、蔡旺詮、陳秋萍、賴惠員、吳通龍等，及無黨籍議員莊玉珠、蔡秋蘭、林慶鎮、謝財旺等人，昨天也呼籲代理市長李孟諺體恤基層辛苦，在財政拮据之下，設法籌編繁重加給，不要讓台南市警消矮人一截。

根據南市府估計，南市如參照桃園及台中以最高加成七成計算，警察局勤務繁重加給每年約需二．八五億元，消防局危險加給每年約需○．七億元，合計三．五五億元。

除了警消勤務繁重及危險加給外，黃偉哲昨天也允諾加碼發放警察超勤津貼，從目前的一萬三千五百元到一萬七千元，所需經費約一．九五億元。

黃偉哲表示，警察超勤津貼可採追加減預算的方式來編列，而增編警消勤務繁重及危險加給部分，則可利用第二預備金來發放。

陳子敬︰當警察局長時便爭取

對此，無黨籍市長參選人陳子敬說，他擔任警察局長時，便積極爭取編列加給，但市府總以財政困難為由駁回，可是六都中僅剩台南和高雄未編列，甚至財政比台南還困難的高雄都能在明年實施，市府的作為令人不解。

高思博︰贊成加給 但二備金不夠

國民黨市長參選人高思博則說，他完全贊成為警消增加危險加給，只是黃偉哲宣稱動用第二預備金，根本不了解市府預算，一年的加給多支出五．五億，但台南的第二預備金僅四億，就算明年編預算，市府也曾說沒有空間可編；他也批評市府不做事也不開創財源，才會讓台南的自有財務偏低，與是否通過財政收支劃分法沒關係。