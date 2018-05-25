〈南部〉阻學生玩手機遭打 受傷師：心更痛

2018-05-25

〔記者劉婉君、王俊忠／台南報導〕台南南英商工日昨驚傳學生在課堂上追打老師事件，影片並被上傳至網路，引發網友一面倒撻伐，兩名打人的學生昨天均請假在家未到校，被打的陳姓老師左眼紅腫，仍正常上課，他說，當時因學生上課時躺在椅子上玩手機而制止，昨天左眼仍有閃光、重疊影像，「不過這個都不重要，我撐得住，但我這顆心很痛。」

校方︰學生將依校規議處

校方表示，該生因不滿老師叫他起來時，有手部接觸動作，雙方有管教上的衝突，事後有兩名學生動手打老師，多名同學圍觀，將召開學生獎懲會議，依校規議處。該案是因手機使用造成，校方將再加強上課時的手機管理。兩名學生的家長也有表達願道歉，但老師的心情還在調整，尚未見面。

影片引發網友熱議後，有自稱學生家長留言，指老師先動手打人，但網友從影片只看到學生打老師，請網友不要對學生二次傷害。不過，不少網友仍力挺老師，指老師個性很好，認為事出必有因，而學校多位老師及學生表示，陳老師人很好，也很認真。

陳姓老師指出，任教三十七年來，第一次發生這種事，他一直在想，「為什麼老師和學生會變成這樣？」他一直反思自己哪裡做得不好，「我不怪孩子，只怪為什麼會讓孩子對我有這樣的反應。」

老師暫時不對學生追究

他表示，當天見學生上課時還躺在椅子上玩手遊，用手拍他，叫他起來，沒想到學生口出惡言，他因而拍了對方的嘴，之後遭學生追打，跑到走廊時，遭另一名學生揮拳打傷眼睛。老師應該要維持上課應有的氛圍，與其要他放任不管，耽誤到學生，乾脆讓他退休算了，身上的傷是其次，他的心更痛，暫時不會對學生追究，保留法律追訴權，最終會看怎麼做對孩子才有幫助。

轄區市警二分局已主動向學校瞭解案情，因老師暫不提告，警方還未啟動偵辦機制。