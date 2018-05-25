〈南部〉市府節水 關閉部分洗手台、小便斗

2018-05-25

影響「方便」有人質疑有人挺

〔記者洪瑞琴、蔡文居、吳俊鋒、王俊忠／台南報導〕台南昨日起第一階段限水，官方民間都共同努力，台南市府昨起除每間廁所關閉一座洗手台之外，每間男廁小便斗也關閉一座，府內員工與洽公民眾對於「方便」是否「不方便」，議論紛紛，有人質疑關一個小便斗能有真正的節水成效嗎？也有人說少了一個小便斗，男生上廁所「並肩站在一起，感覺像是要『比大小』」。

不過，也有人支持說，每間男廁約有六、七個小便斗，只是暫閉部份，不致造成排隊上廁所；也有人說，配合節水措施不能光用講的，人人盡己心力付諸行動，市府秘書處表示，市府內部因應措施還包括會議室不提供茶水、使用回收水清潔及澆灌、調降水壓減少出水量、永華市政中心關閉部分淋浴間等，希望提醒宣導市府員工，深切體認水資源的寶貴與稀有，今年截至五月共節省六萬四千多度，與去年同期比較，節水率七．五一％。

議會不以自來水澆花

而台南市議會則自即日起援例祭出限水措施，包括調減各樓層洗手台出水量、不以自來水澆灌花木，以及暫停議會前廣場親水公園噴水池開放。此外，市議會早在幾年前已全面使用省水馬桶以減少用水量。

奇美博物館暫停三景點噴水

另奇美博物館配合政策，也暫時停止阿波羅噴泉、小天使許願池、雕塑水景庭園等三個景點的噴水設施，其中知名的阿波羅廣場雖然採循環回收系統設計，但館方評估後認為，還是容易造成不必要的蒸發，決定配合一階限水，暫停運作。

水公司第六區管理處表示，第一階段限水措施為於離峰及特定時段每天夜間十一時至翌日清晨六時實施減壓供水，並由政府機關及國營事業帶頭節水，停供十八戶行政機關及國營事業轄管的噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水，因為民生及產業自來水用戶多已設置水塔，對用戶影響不大，但管線末端及地勢較高地區用戶，在減壓供水時段，水壓及水量會較小，如在該時段需要大量用水的用戶，請適度儲水備用。