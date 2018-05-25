〈南部〉205兵工廠區段徵收 內政部通過

2018-05-25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕亞洲新灣區面積最大、也是最核心的開發案：二○五兵工廠遷廠區段徵收計畫，昨由內政部審議通過，象徵延宕廿年的開發作業正式啟動，粗估徵收經費約四百億元，遷移期程至少八年。

二○五兵工廠落腳高雄超過七十年，佔地五十七公頃，是國軍負責輕兵器及彈藥的研發生產單位，等於一座火藥庫，地點位於中山三路、光華三路、凱旋四路之間，堪稱是亞洲新灣區核心，捷運紅線及輕軌也在此交會。

隨著周邊人口及商圈進駐，行政院於一九九八年指示辦理遷建，但直到二○一三年，高市府與軍方才成立推動平台，經多次磋商，終獲中央同意，二○一六年八月在行政院前院長林全見證下，國防部與市府簽署合作開發意向書。

去年十二月，內政部土地徵收審議小組同意認定兵工廠遷廠開發具有公益性及必要性，昨天進一步通過區段徵收計畫，開發作業正式啟動，補上亞洲新灣區最重要、也是面積最大的一塊拼圖。

地政局估計，二○五兵工廠的土地與地上物補償款，約需四百億元，將由平均地權基金分年支付，軍方則同意將廠區遷往大樹營區，但因生產線目前仍在運作，必須先建後拆，估計整個遷移期程至少八年以上。

地政局表示，二○五兵工廠土地，九十八％為軍方土地，其餘為台糖、中石化及十八位私人地主所有，等收到核准函後，將於下個月公告補償金發放，正式啟動徵收作業。