〈南部〉旗山大溝頂拆遷 7月完成

2018-05-25

法院認定 住戶無法主張所有權或租賃權

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市府為了整治旗山地區的排水問題，計畫拆除蓋在排水溝上一整排卅三戶的木造房屋，但是因該處曾是旗山早年最熱鬧的商業活躍地帶，引發文史團體和居民強烈抗爭；但隨著法院判決出爐，認定大溝頂住戶無法主張其擁有所有權或租賃權利，高市府宣告將於七月完成旗山大溝頂拆遷案。

高市府水利局表示，旗山區大溝頂在一九五四年由民間出資，興建一整排的木造房屋供居民營業、居住，因位處旗山精華地段，讓它成為旗山最熱鬧的地區，也被形容是「旗山老街中的老街」。

市府推動區域排水整治計畫

不過，近年受極端氣候影響，解決旗山區水患問題成為高市府的當務之急，因此推動區域排水整治計畫中，蓋在排水溝上的卅三戶「大溝頂」住戶成為治水工程最大難關；大溝頂居民不但自組自救會向外求援、抗爭，也向法院提起訴訟爭取權益。

興建住宅提供住戶租賃搬遷

去年八月，法院宣判大溝頂住戶無法主張其擁有所有權或租賃權利後，高市府水利局也展開後續作業，先在大溝頂現址對面興建住宅，提供有實際居住在大溝頂的廿一戶住戶申請租賃搬遷，補償金約四十至六十萬元不等，並可享有最高廿七年的優先承租權。

水利局指出，這批住宅約十六、十七坪，可以用來居住或做生意，每月租金四千五百元，租期一次九年，承租戶可以享有兩次優先承租權，最多可以租廿七年；中低收入、獨居老人等弱勢住戶，也可以申請入住大愛園區，使用面積為十四坪，每月租金為二二五六元，租期至弱勢戶身分滅失為止。

水利局昨也在旗山區公所舉辦拆遷戶抽籤說明會，並逐一回應居民疑問。水利局指出，大溝頂現址對面興建的新住宅預計六月完工，預計在七月前可以完成相關抽籤選戶作業，待拆遷戶搬遷完成，將於七月推行大溝頂治水工程作業，解決懸宕三年的治水工程。