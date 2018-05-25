〈南部〉志工蘭嶼淨灘 爆清潔隊拒收垃圾

2018-05-25

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣蘭嶼岸際常見海漂垃圾，一群環保志工在野銀至台電貯存場一帶海邊淨灘，清出一千五百公斤垃圾，經分類欲放進垃圾子母車時，竟遭鄉公所清潔隊員拒收，蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧解釋，是多數淨灘垃圾未分類，易造成垃圾母車故障，造為清潔隊困擾，建議志工分類完堆置路邊，清潔人員環島時會一併收走。

蘭嶼鄉平均每天產生二點五噸家戶垃圾，還有許多隨著洋流帶來大量的海漂垃圾，來自各地的環保志工日前在島上進行為期兩天的淨灘，清出五十袋共一千五百公斤，有寶特瓶、保麗龍、浮球、漁網、拖鞋等各式垃圾。

志工︰丟進子母車時遭阻止

參與淨灘的志工阿展表示，台灣說蘭嶼環境教育協會以往都是小型淨灘，這次規模較大，清出的海漂垃圾量大，淨灘後已做好垃圾分類，浮球、保麗龍及魚網等大型垃圾已先暫置海邊，將分類好的垃圾丟進部落裡的子母車時，卻遇清潔隊員阻止，並言明「子母車只收家庭垃圾，不收海洋垃圾。」

阿展說，海漂垃圾越來越嚴重，台灣各地都鼓勵民眾淨灘，蘭嶼鄉公所卻對協助淨灘活動處理海漂垃圾的態度消極，政府部門應正視並改善此事。

鄉長︰分類未全反造成困擾

夏曼‧迦拉牧說，鄉公所鼓勵民眾自發淨灘，但不少淨灘者未做好分類，加上清潔隊員人力不足，常要調配臨時人員協助重新分類，建議淨灘者先行分類，並堆置路邊，清潔人員環島時就會收走。

台東縣環保局副局長陳炳伸表示，公部門協助淨灘者清除垃圾責無旁貸，應是雙方溝通上造成誤會，對於離島海漂垃圾問題，鼓勵志工們協助淨灘外，環保局亦會不定期與鄉公所辦理淨灘活動。