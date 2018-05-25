〈南部〉拚升級 台東馬偕︰4年達醫學中心水準

2018-05-25

癌症大樓預計3年完工

〔記者王秀亭／台東報導〕台東馬偕醫院（簡稱東馬）是台東縣重症醫療最後防線，院長王功亮昨天表示，未來四年要讓東馬成為縣內唯一有醫學中心水準的區域醫院，並通過衛福部「重度急救責任醫院」評定，癌症大樓預計在三年內蓋好，屆時擁有全新開刀房，更引進正子攝影及高科技的達文西手術。

婦癌權威醫師王功亮在二○一四年五月台東馬偕急重症醫療大樓落成時新任院長，歷經尼伯特風災重創，王功亮說，四年前新任時，以急症及時處理、重症不外轉為任期目標，不僅在醫院評鑑優等，亦通過衛福部「中度急救責任醫院」評定，其中急性腦中風具備重度級能力，而癌症診療品質認證第一次申請即通過。

東馬近年來也擴充第二台心導管、電腦斷層掃描儀，設立核子醫學科，醫師人力部分增加十多名，護理人員更增加上百名，讓醫院員工人數四年內增加兩百人。

王功亮對於續任進一步說明，東馬雖身為區域醫院，未來四年要提升到醫學中心的醫療水準，急救責任醫院評定要由中度升級為重度，減少病人外轉機會，需要馬偕董事會、總院及中央持續支援醫護人力。

將引進正子攝影、達文西手術

王功亮指出，新建癌症大樓計畫持續進行，預計以三年時間蓋好，完工後，將有全新開刀房，急診設備將更新，也將增加核磁共振設備，不惜成本引進縣內第一台正子攝影設備，更盼進一步提升台東外科醫療水準，在微創手術外，引進更高科技的達文西手術，讓台東民眾享受更高的醫療技術水準。