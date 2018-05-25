〈南部〉1.5億建恆春公教宿舍 最快後年完工

2018-05-25

〔記者邱芷柔／屏東報導〕為穩定屏東恆春半島師資，屏東縣政府將以一億五千七百萬經費興建公教聯合宿舍，由中央、縣府各負擔一半費用，已上網招標，如過順利發包，最快將於一○九年六月完工。

三種房型 共165間

恆春公教聯合宿舍預定設在恆春國中旁，將有單人、雙人及家庭式房型，總計一百六十五間，依行政院主計總處針對偏遠宿舍補助原則，三千萬元以上計畫，中央最多補助百分之五十，經過多次協商，宿舍總額一億五千七百萬經費將由中央、地方將各負擔一半。

盼提升教師留任意願

縣府規劃單人房每間約二十五平方公尺、雙人房三十平方公尺、家庭房型四十平方公尺，未來公教聯合宿舍將提供公教人員申請，並以教職員優先，希望舒適新穎的環境及低廉收費，希望讓偏遠地區教師無後顧之憂，提升留任意願。

教育處副處長許沛祥說，恆春地區包含恆春鎮、車城、滿州、牡丹鄉，因為地處偏遠，許多教師待滿兩、三年就請調，去年恆春地區教師開缺二十六位，今年開缺數預計仍有二十幾位，縣府經過調查，恆春地區各校宿舍已住滿，約有百餘人在外租屋，更顯宿舍需求。

工務處副處長毛子良表示，除了公教聯合宿舍，還有僑勇國小、恆春國小舊校舍整建，三件工程統包預算近四點九億元，如順利發包，以七百天工期計算，最快一○九年中旬就能完成。