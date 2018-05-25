〈台北都會〉〈議員選舉作戰計畫〉民進黨採聯合競選 國民黨組青年聯盟

2018-05-25

國民黨提名33人 樁腳認養新人配票

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨北市議員初選截至昨日為止全面結束，共提名卅三人，相較民進黨提名廿七席，國民黨多提六人，國民黨台北市黨部初步研擬作戰計畫，規劃里長等國民黨樁腳「責任區」認養新人配票策略，循往例以均勻配票方式讓提名全上、席次過半，並組青年聯盟進行政策論述；而民進黨在柯綠分手及各選區參選爆炸夾擊下，市議員許淑華表示，民進黨將採聯合競選策略，且強度會較以往更強，待市長候選人出爐後就會進行討論，目標是力保廿七席全上。

台北市議會應選六十三席，國民黨北市議員共提名卅三人，現任除議長吳碧珠、議員陳孋輝、厲耿桂芳及鍾小平四位決定交棒外，其餘廿一位續任議員將全部提名。值得一提的是，除回鍋參選的王正德、王浩之外，此次國民黨提名新人比率達卅％。

對於配票作戰方式，北市議會國民黨團書記長李芳儒坦言，有部分議員仍對配票制度有疑慮，此次選情激烈，加上選民難以掌控。也有國民黨議員私下抱怨，此次國民黨市長參選人丁守中，難以拉抬整體議員選情，「黨內其實人人自危」，加上黨內各選區提名人數較多，若謹守「責任區」配票策略，恐將落馬。

對此，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹說明，確有反彈聲浪，也會開放給各區黨部討論、評估。此外，為爭取年輕選票，黃呂錦茹也表示，計畫把所有年輕的參選人集合起來，組織成策略聯盟，協助黨部進行選戰策略與政見論述。

民進黨提名27席 分區聯合競選自救

至於民進黨此次保守提名廿七席，與上屆當選人數相當，因面臨柯綠分手「後遺症」，就有議員評估，即使此次黨內自提市長候選人，檯面上立委姚文智、前副總統呂秀蓮二人選人氣不高、難以拉抬選情，加上時代力量、社民黨等小黨分食票源，有意比照二○一四年民進黨未推出台北市長候選人，支持無黨籍柯文哲參選模式，分選區採聯合競選、配票方式自救，力保議會既有席次。