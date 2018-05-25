〈台北都會〉違法開挖金瓜石 優人神鼓挨罰

2018-05-25

〔記者陳心瑜、林欣漢、凌美雪／綜合報導〕從台北市木柵遷來新北市金瓜石的知名藝術團體「優人神鼓」，在金瓜石地質公園打造戶外劇場，被檢舉違法開挖山坡地，新北市政府農業局、文化局昨天會勘，認定有堆積土石、設置駁坎、開挖等情形，將裁處六萬元以上、三十萬元以下罰鍰。「優人神鼓」發表聲明致歉，但強調並未開挖，只是整理以前的落石，會補提水保計畫。

「優人神鼓」去年向台電公司租用金瓜石地質公園，要打造戶外劇場，有民眾向市議員林裔綺陳情，質疑使用挖土機開挖山林，礦場第二層更被挖出大洞，現場滿目瘡痍。

「優人神鼓」在一九八八年成團，強調與大自然和諧共生，被檢舉違法開挖山坡地引起外界矚目；「優人神鼓」表示，五月十八日在新北市政府第一次會勘時，已接受處罰並撤除第二層要做護坡的斜坡，也依市府指示撤除大斜坡，並將斜坡下的上千顆亂石放置工整，所有平整地面植草綠化，未來不會用任何工法鋪設舞台。

農業局說，現場勘察認定「優人神鼓」堆積土石、設置駁坎甚至開挖山坡地，由於現場未擬具水土保持計畫就擅自開挖，面積約二千五百平方公尺，最高將處三十萬元罰鍰並限期改善。

「優人神鼓」表示，金瓜石地質公園是堅硬的岩石地層，當初進駐時已被炸成一層層的山谷地形，四處都是落石，大雨期間整個山谷都淹水，為解決淹水問題，保護演員奔跑和觀眾行動安全，才動用怪手做砌石護坡、搬運石頭，做洩水排水道。

「優人神鼓」表示：「藝術家只思考到創作的情懷，而忽略行政程序，在此公開道歉，未來會做得更好，依照程序改善疏失！」